Moderne Technik, beeindruckende Ergebnisse

Mit hochmoderner Strahltechnik sorgt das Team von CleanPart für makellose Oberflächen und übernimmt Projekte, die manuell kaum machbar wären. Ob es um die Auffrischung einer Holzfassade, das Strahlen von Betonwänden oder die Reinigung von Balkonen und Stiegen geht – CleanPart erreicht selbst entlegene Baustellen und liefert beeindruckende Ergebnisse in kürzester Zeit. „Kein Weg ist uns zu weit, kein Berg zu hoch“, verspricht Firmengründer Ing. Enrico Kabas, der gemeinsam mit Christian Lamprecht das Unternehmen leitet.

Experten für jede Oberfläche und jedes Projekt

Das mobile Team beherrscht verschiedenste Strahltechniken und wählt die Methode immer passend zum Projekt aus. Neben dem klassischen Sandstrahlen kommen auch moderne Verfahren wie Trockeneisstrahlen oder Kugelstrahlen zum Einsatz. Dank dieser Vielseitigkeit wird jede Oberfläche perfekt und zugleich materialschonend behandelt. Geschäftsführer Christian Lamprecht versichert: „Unsere Kundinnen und Kunden werden stets bestmöglich beraten. Wir achten nicht nur auf das beste Ergebnis, sondern auch auf die Brieftasche unserer Auftraggeber.“

Saubere Lösungen, vom Heimwerkerprojekt bis zum Großauftrag

CleanPart begeistert seit Jahren sowohl Privatkunden als auch große Industriebetriebe in Kärnten und Umgebung. Von der Sanierung kleiner Holzflächen bis hin zu großflächigen Fassadenprojekten – die Strahlexperten setzen neue Maßstäbe für Sauberkeit und Effizienz. Auch Unterwasserschiffe an der Adriaküste oder heimischen Seen werden von CleanPart optimal vorbereitet und strahlend sauber gemacht – ein Highlight für die segelbegeisterten Geschäftsführer, die mit Bootseignern gerne Anekdoten austauschen.

Schnell, gründlich und überall erreichbar: CleanPart ist Ihre Nummer eins für professionelle Oberflächenreinigung und -sanierung. Sichern Sie sich jetzt eine Beratung und lassen Sie sich von der neuen Art der Oberflächenbearbeitung überzeugen!