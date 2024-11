Warum ist die Suche nach guten Auftragnehmer:innen so schwierig?

Die Gestaltung eines eigenen Zuhauses ist ein großes Projekt, dem sich die meisten irgendwann stellen müssen. Man hat seine Vorstellungen und Ersparnisse, aber oft keine Ahnung, wem man die Arbeit anvertrauen soll. Häufig fragt man Freunde und Verwandte nach Empfehlungen: Einer kennt keinen Auftragnehmer:in, der nächste hat eine schlechte Erfahrung gemacht und ein Dritter hat jemanden beauftragt, der gute Arbeit geleistet hat. Doch Ihr Projekt unterscheidet sich möglicherweise vom Projekt Ihres Bekannten – Sie haben andere Erwartungen, ein anderes Budget und eine andere Vorstellung von Qualität. Mit einer so begrenzten Auswahl wird es schwierig, den passenden Auftragnehmer:in zu finden.

Eine Alternative ist die Suche im Internet. Man gibt die gewünschte Dienstleistung ein und erhält eine Flut von Ergebnissen. Die Auswahl ist zwar groß, doch das Internet ist voller Selbstlob und ungeprüfter Informationen. Danach braucht man mehrere Stunden, um alle Telefonnummern anzurufen: Der eine antwortet nicht, ein anderer hat keine Zeit, der dritte ist zu teuer usw. Dennoch hält man durch und erstellt schließlich eine engere Auswahl. Eine mühsame und nervenaufreibende Arbeit, aber mit etwas Glück werden Sie und der Auftragnehmer:in am Ende zufrieden sein.

Seit 2016 gibt es jedoch einen dritten Weg, auf dem Sie österreichische Auftragnehmer:innen mit echten Kundenbewertungen an einem Ort versammelt finden und mit nur wenigen Klicks eine Anfrage stellen können.

Was ist die Daibau-Plattform?

Daibau.at ist die größte Plattform fürs Bauwesen, die heute in der gesamten DACH-Region aktiv ist (daibau.de und daibau.ch). Die Plattform wurde von Architekt:innen und Baufachleuten entwickelt, um die Suche nach vertrauenswürdigen Baufirmen zu erleichtern. Dort finden Sie an einem Ort Richtpreise für Bauleistungen sowie Tausende nützliche Tipps und können mehr als 13.500 österreichische Baufirmen mit transparenten Profilen und echten Kundenbewertungen vergleichen und auswählen. Diese fundierten Informationen erleichtern die Entscheidungsfindung, weshalb die Plattform monatlich von 120.000 Nutzer:innen besucht wird, die fast 2.000 neue Anfragen für Bau- oder Renovierungsprojekte stellen. Mit nur wenigen Klicks können Sie eine Anfrage aufgeben, sei es für kleinere Aufträge wie die Reparatur eines Wasserhahns oder für größere Projekte wie die Renovierung einer ganzen Wohnung oder den Bau eines Hauses.

Insgesamt wurden bisher auf der Daibau-Plattform über 90.500 Projekte veröffentlicht, deren geschätzter Gesamtwert 603 Millionen Euro übersteigt. „Ich habe über Daibau einen verlässlichen Handwerker gefunden – und das in nur wenigen Tagen“, berichtet Nutzerin Anna M. „Was mir besonders gefallen hat, war die Möglichkeit, die Bewertungen vorhergehender Kunden zu lesen. Das gab mir wirklich Sicherheit.“

© Kristian Sekulic

Nur geprüfte und bewertete Auftragnehmer:innen

Da im Internet oft unzuverlässige Informationen kursieren, fragt man sich natürlich, wie Daibau die Qualität der Auftragnehmer:innen sicherstellt.

Bei Daibau erklärt man, dass jeder Auftragnehmer:in, der über die Plattform arbeiten möchte, zunächst eine gründliche Überprüfung durchläuft, mit der alle, die die Mindeststandards nicht erfüllen, abgelehnt werden. Auftragnehmer:innen müssen eine gültige Gewerbeanmeldung sowie mindestens ein Jahr Berufserfahrung vorweisen. Außerdem dürfen ihre Konten nicht gesperrt sein. Zudem führt Daibau mit jedem Auftragnehmer:in ein persönliches Interview, um sicherzustellen, dass hinter den Daten echte Menschen stehen. So wird gewährleistet, dass nur zuverlässige Auftragnehmer:innen in die Daibau-Community aufgenommen werden.

Aber wie wird sichergestellt, dass die Auftragnehmer:innen auch nach der Aufnahme in die Plattform hervorragende Leistungen erbringen? Daibau setzt hier auf echte Kundenbewertungen. Im Gegensatz zu Google-Bewertungen können Bewertungen auf der Daibau-Plattform nicht von jedermann verfasst werden. Nur Kund:innen, die tatsächlich eine Anfrage über das System gestellt, einen Auftragnehmer:in ausgewählt und ein Projekt abgeschlossen haben, können nach Fertigstellung des Projekts die Beratungskompetenz, die Kosten und die Ausführungsqualität bewerten. Daibau hat bereits 25.000 authentische Kundenbewertungen gesammelt. Schlechte Bewertungen werden einzeln geprüft und Auftragnehmer:innen, die mehrmals schlecht bewertet werden, werden von der Plattform ausgeschlossen. Auf diese Weise unterstützt Daibau die Auftragnehmer:innen, die stets Qualitätsleistung, Ehrlichkeit, Ansprechbarkeit und freundliche Kommunikation unter Beweis stellen.

Daibau prüft auch die Seriosität der Kund:innen. Um sicherzustellen, dass Auftragnehmer:innen keine Zeit mit unseriösen Anfragen verschwenden, prüft Daibau die Kontaktdaten der Kund:innen vor dem Absenden einer Anfrage. Wenn nötig, unterstützt die Plattform den Kund:in beim Vervollständigen der Anfrage, damit die Auftragnehmer:innen präzise Informationen erhalten und sich auf ernsthafte Projekte konzentrieren können.

Woran erkennt man die besten österreichischen Auftragnehmer:innen?

Daibau geht noch einen Schritt über die kontinuierliche Sammlung und Überprüfung von Kundenbewertungen hinaus. Den bestbewerteten Auftragnehmer:innen wurde ein besonderer Vertrauensbeweis überreicht – der Aufkleber „Daibau Kundenwahl 2024“, den sie an ihrem Fahrzeug, im Büro oder an einer anderen gut sichtbaren Stelle anbringen können. Bei Daibau erklärt man, dass hochwertige Auftragnehmer:innen so nicht nur im Internet, sondern auch vor Ort unterstützt werden.