Mitten in Kärnten gelegen, bietet My Hair ein einzigartiges Einkaufserlebnis für alle, die Wert auf hochwertige Friseurprodukte legen, aber dennoch preisbewusst einkaufen möchten. Der Friseurdiscounter besticht durch eine große Auswahl an Produkten für die Haarpflege und -styling – von professionellen Shampoos und Spülungen bis hin zu hochwertigen Haartönungen, Scheren und Kämmen. Erhältlich sind Produkte vieler namhafter und exklusiver Friseurmarken wie Wella, Dikson Italy, Schwarzkopf oder Goldwell. Hier gibt es alles, was für die optimale Haarpflege benötigt wird, und das zu unschlagbaren Preisen.

Als Selbstbedienungsladen ermöglicht My Hair ein stressfreies Shopping-Erlebnis. Kunden können in Ruhe durch die Regale stöbern, die Produkte genau begutachten und so das ideale Produkt für die individuellen Bedürfnisse auswählen. So vereint My Hair ein modernes Selbstbedienungskonzept mit der Expertise eines Fachgeschäfts.

Ein großer Pluspunkt für Kunden ist die hervorragende Erreichbarkeit und der Parkplatz direkt vor der Tür. So gestaltet sich der Einkauf stressfrei und unkompliziert, ohne lange nach einem Stellplatz suchen zu müssen. Bequemlichkeit wird hier großgeschrieben – und das beginnt bereits bei der Anfahrt.

My Hair ist ein echter Geheimtipp und in Kärnten nur einmal vertreten. Das Geschäft ist daher einzigartig in der Region und bietet allen Kärntnern eine regionale Adresse für Friseurbedarf. Das Team von My Hair legt großen Wert auf eine familiäre Atmosphäre. Kunden werden stets freundlich und kompetent beraten – man spürt, dass das Team aus einem familiären Umfeld stammt und eine angenehme Arbeitsatmosphäre geschaffen hat, in der sich auch die Kunden wohlfühlen.

Für eine bequeme Bezahlung stehen Ihnen sowohl Bankomat- als auch Barzahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. My Hair ist ein regionales Unternehmen, das sich der Qualität und Kundenzufriedenheit verschrieben hat. Besuchen Sie My Hair und entdecken Sie selbst, warum dieser Friseurdiscounter die erste Adresse für Friseurbedarf in Kärnten ist!