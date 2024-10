Das Juwel der Adria

Portopiccolo erhebt sich in einer Bucht, die bereits im 2. Jahrhundert n. Chr. den Stein für den Bau der Paläste der venezianischen Adelsfamilien lieferte. Dieses bezaubernde Dorf in der Nähe von Triest wurde so konzipiert, dass es sich harmonisch in die Klippen einfügt, indem die Materialien des historischen Steinbruchs von Sistiana verwendet und die Formen der Landschaft respektiert werden. Hier wird Lebensqualität durch Entspannung, Schönheit und Exklusivität definiert. Fußwege schlängeln sich durch elegante Häuser, während die Bewohner von erstklassigen Einrichtungen wie Wellnessbereichen, einem Infinity-Pool, einem Kieselstrand, einem Yachthafen, einem Yachtclub, gehobenen Restaurants, Geschäften und einem Concierge-Service profitieren.

© CRISTIANDEKLIC-PHOTOGRAPHY

Ihr Zuhause zwischen Schönheit, Entspannung und architektonischer Qualität

Die Wohnungen in Portopiccolo sind so gestaltet, dass sie einen atemberaubenden Blick auf das Meer bieten und es den Bewohnern ermöglichen, jeden Sonnenuntergang über dem Golf von Triest zu genießen. Von Studios bis hin zu großzügigen Apartments bieten alle Wohnräume helle und elegante Innenräume, die durch Loggien oder Terrassen ergänzt werden. Diese erweitern die Wohnbereiche nach draußen und machen sie das ganze Jahr über nutzbar. Die Verwendung von Materialien wie Stein und Holz harmoniert mit dem architektonischen Design, während das natürliche Licht die Räume durchzieht und eine einladende Atmosphäre schafft.

Der Kauf einer Immobilie in Portopiccolo bedeutet, an einem Ort zu leben, an dem traditioneller Geschmack auf Moderne und fortschrittliche Technologie trifft. Jede Wohnung ist in den Energieklassen A und A+ zertifiziert, was durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen einen geringen ökologischen Fußabdruck garantiert. Die Residenzen sind zudem barrierefrei und mit modernen Sicherheitssystemen ausgestattet.

© CRISTIANDEKLIC-PHOTOGRAPHY

Investieren in Luxus

Portopiccolo ist nicht nur ein Ort, um in einem prestigeträchtigen Umfeld zu leben, sondern bietet auch eine einzigartige Investitionsmöglichkeit durch das exklusive „Rental Program“. Eine Verwaltungsfirma kümmert sich um die Immobilie und bietet maßgeschneiderte Lösungen für wettbewerbsfähige Renditen und maximale Flexibilität in der Nutzung des Objekts. Zu den Dienstleistungen gehören Check-in/Check-out, ein dedizierter Concierge sowie die Verwaltung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Portopiccolo bietet zwei Investitionslösungen: Maximale Sicherheit und Maximale Flexibilität, beide konzipiert, um den finanziellen Bedürfnissen der Investoren gerecht zu werden und die bestmögliche Rendite zu gewährleisten.

© Robert Holden

Ein Reiseziel für alle Jahreszeiten

Portopiccolo erstrahlt das ganze Jahr über dank eines der sonnigsten Klimata Europas, mit Sommern, die von der Meeresbrise gekühlt werden, und milden Wintern, die durch die Klippen geschützt sind. Die strategische Lage macht diese Destination nicht nur perfekt für kurze oder lange Aufenthalte, sondern bringt sie auch in die Nähe eines vollen Veranstaltungskalenders in den umliegenden Regionen. Triest und das Schloss Miramare, zwei der beliebtesten Touristenziele Italiens, sind nur wenige Minuten entfernt. In etwas mehr als einer halben Stunde erreicht man die Thermen von Grado oder das antike Aquileia, während Venedig etwas mehr als eine Stunde entfernt liegt.

Die Schönheit von Portopiccolo beschränkt sich nicht nur auf den Sommer. Auch im Winter bietet das Dorf am Meer eine ruhige und eindrucksvolle Kulisse, während die Umgebung mit kulturellen, kulinarischen und musikalischen Veranstaltungen zum Leben erweckt wird. Die kalte Jahreszeit beginnt mit der berühmten Barcolana-Regatta, die den Übergang vom Sommer zum Winter markiert und eine internationale Atmosphäre in das nahegelegene Triest bringt. In den umliegenden Gemeinden reiht sich ein Event an das andere, von Regatten bis hin zu gastronomischen Veranstaltungen, von Weihnachtsmärkten, Wein- und Bierfesten bis hin zu Konzerten und Kunstausstellungen, was diese Region das ganze Jahr über attraktiv und dynamisch macht.

© CRISTIANDEKLIC-PHOTOGRAPHY

Eine Oase der Schönheit

Entdecken Sie das ganze Jahr über die Magie von Portopiccolo mit einem unwiderstehlichen Angebot! Bis zum Ende des Jahres bietet Ihnen Portopiccolo Apartments einen Rabatt von 40 % auf Aufenthalte in einem seiner eleganten Apartments mit Meerblick. Verpassen Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit: Buchen Sie jetzt, indem Sie eine E-Mail an infohome@ppst.it senden, um von dieser exklusiven Promotion zu profitieren.

Der Aufenthalt ist die perfekte Gelegenheit, auch unsere zum Verkauf stehenden Apartments mit Meerblick zu besichtigen, in einer der schönsten Buchten Italiens.

Verpassen Sie nicht die Chance, ein unvergessliches Erlebnis in einer der schönsten Buchten Italiens zu erleben. Buchen Sie jetzt und lassen Sie sich von der Schönheit Portopiccolos verzaubern!