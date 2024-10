Gleitsichtbrille jetzt risikofrei testen dank Zufriedenheitsgarantie

Die Gleitsichtbrillen von Fielmann bieten Ihnen eine flexible Lösung für den Alltag, indem sie stufenlos von einer Sehstärke zur nächsten wechseln. Und das Beste: Dank der Zufriedenheitsgarantie können Sie Ihre neue Brille risikofrei testen. Überzeugen Sie sich selbst und genießen Sie klare Sicht in der Nähe und Ferne. Inklusive Superentspiegelung, Hart- und Pflegeleichtschicht – alles ab nur 149 €.

Perfekt abgestimmt auf Ihr Leben

Egal, ob beim Lesen, Autofahren oder Arbeiten: Ihre neue Gleitsichtbrille wird millimetergenau an Ihre Augen und Bedürfnisse angepasst. Durch die Kombination mehrerer Sehstärken in einem Glas gleitet Ihr Blick ganz natürlich von einer Distanz zur nächsten. Das Ergebnis? Sie erkennen alles mühelos – in jeder Entfernung.

© Fielmann

Der Weg zu Ihrer maßgeschneiderten Gleitsichtbrille

Persönliche Beratung: In einem Beratungsgespräch werden Ihre individuellen Anforderungen ermittelt und ein Sehtest durchgeführt.

Fassung & Gläser: Gemeinsam werden die perfekte Fassung und die optimalen Gleitsichtgläser für Sie gefunden.

Präzision bis ins Detail: Der Augenabstand und die Einschleifhöhe werden gemessen, um Ihre Gläser millimetergenau anzupassen.

Perfekter Sitz: Bei der Abholung wird nochmals der Sitz Ihrer Brille überprüft. Sollten Sie nach dem Kauf Fragen oder Anliegen haben, sind die Optiker:innen von Fielmann jederzeit für Sie da.

Ihre neue Freiheit – ohne Kompromisse

Erleben Sie die Freiheit einer Gleitsichtbrille und sagen Sie dem ständigen Wechsel zwischen Brillen Lebewohl. Jetzt Termin vereinbaren auf Fielmann.at/Termine

Fielmann – Ihre Brille für alle Entfernungen, maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse!