Platz eins: Orchidee. Ohne Phalaenopsis geht es nicht. Seit vielen Jahren ist sie die meistverkaufte Zimmerpflanze, alleine in Österreich werden mehrere Millionen Stück pro Jahr verkauft. Extrem robust, weil sie die warmen zentralgeheizten Wohnungen mag. Problem ist oft das Gießen, obwohl es eine einfache Regel gibt: Wöchentlich einmal in lauwarmes Wasser tauchen oder unter die Wasserleitung halten, dann komplett abtropfen lassen. Keine kalte Zugluft!

Platz zwei: Einblatt. Eine der robustesten Blütenpflanzen, die es auch nicht übelnimmt, wenn man einmal zu viel oder zu wenig gießt. Ein heller Platz, auch abseits des Fensters reicht dieser genügsamen Pflanze völlig aus. Von Zeit zu Zeit in die Dusche stellen und überbrausen, dann bleiben die Blätter staubfrei.

Platz drei: Flamingoblume. Sie ist ebenso robust und genügsam, wie das Einblatt. Ihre Blüten – meist in Rot, aber auch in Violett, Weiß und Rosa – kommen immer wieder und halten monatelang. Wöchentlich gießen, monatlich düngen – das war’s. Auch hier hilft von Zeit zu Zeit eine Dusche zum Reinigen der Blätter.

Bringt Farbe in Wohnräume: die Flamingoblume © Karl Ploberger

Platz vier: Fensterblatt. Die Zimmerpflanze, die seit einigen Jahren wieder absolut im Trend ist, gehört zu den ganz alten, traditionellen Grünpflanzen. „Monstera deliciosa“ wird von vielen als Philodendron bezeichnet, ist er aber nicht. Absolut genügsam. Das Wichtigste bei der Pflege: ganz zaghaft gießen. Staunässe bringt die Pflanze rasch um. Je heller sie steht, desto mehr „Fenster“ bekommt sie.

Platz fünf: Zamioculcas. Für alle die vom „grünen Daumen“ nur einmal gehört haben – ist diese Pflanze perfekt, denn sie verträgt alles. Fast dunkle Bereiche im Zimmer genauso, wie ein wochenlanges „durstig“ sein. Keine zu großen Töpfe beim Umsetzen wählen.

Platz sechs: Sansevierie. Auch eine Retropflanze, die zu den Grünpflanzen gehört, die absolut hart im Nehmen sind. Bei dieser tropischen Pflanze, die auch den Namen „Schwiegermutterzunge“ hat, gilt: wenig gießen. Es gibt viele Sorten mit ganz unterschiedlichen Blattmusterungen.

Platz sieben: Bromelie. Bei dieser Pflanze (eigentlich eine ganze Familie) kann man kaum etwas falsch machen. Sie bleibt monatelang mit ihren roten (und vielen anderen) Blüten attraktiv. Gegossen wird in den Blattschopf, nur ab und zu auch auf die Erde, denn in der Natur wächst sie auf Bäumen und hält sich an der Rinde fest.