Im Rahmen der Millstätter Wirtschaftsgespräche stand am Freitag beim „Wirtschaftslunch“ in der Seevilla die Zukunft der „Area Süd“ im Mittelpunkt. Unter der Moderation von Kleine-Wirtschaftsredakteur Alexander Tengg diskutierten hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft über Chancen, Herausforderungen und konkrete Perspektiven dieses gemeinsamen Wirtschaftsraums von Kärnten und der Steiermark.

Für Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, steht und fällt dessen Zukunft mit der Wettbewerbsfähigkeit und mit der Antwort auf die Frage, wie Südösterreich seine Position im internationalen Vergleich halten und sogar noch ausbauen kann. „Ein bisschen saturiert sind wir schon geworden“, räumt Mandl ein. Wer an die Spitze wolle, müsse mehr investieren als Kapital. „Wenn ich den Anspruch habe, Nummer eins zu werden, hat nicht immer Geld oberste Priorität“, so der WKK-Präsident, der Leistungsbereitschaft und den Willen zu gewinnen beschwörte.

Neuer Arbeits- und Lebensraum durch Koralmbahn

Kärntens Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betonte die Notwendigkeit, Kärnten und Steiermark als gemeinsamen Wirtschaftsraum zu denken. Die Area Süd solle international sichtbar werden – nicht nur als Tourismus-, sondern als Arbeits-, Bildungs- und Industrieregion. Die Koralmbahn werde dabei zum möglichen Gamechanger, der Arbeits- und Lebensräume neu verbindet.

Sein steirischer Kollege Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) verwies auf konkrete Stärkefelder der beiden Regionen: Mikroelektronik, Wasserstoffwirtschaft sowie Holzindustrie. Besonders im Bereich Mikroelektronik habe sich die Area Süd bereits als europäische Spitzenregion etabliert – mit Platzierungen unter den Top 5 in Europa. Hier gehe es nicht nur um wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch um technologische Eigenständigkeit innerhalb Europas.

Klare Schwerpunkte und keine Doppelgleisigkeiten

Ein zentrales Thema bleibt die Bündelung der Kräfte. Doppelgleisigkeiten sollen vermieden, Synergien gezielt genutzt werden. Es brauche klare Schwerpunkte – drei bis fünf Kernbereiche, in denen die Region Exzellenz aufbaut und international sichtbar wird. Erste Schritte sind bereits geplant: Gemeinsame Auftritte im Ausland sollen den gemeinsamen Standort stärker positionieren und neue Chancen im Export sowie bei der Gewinnung von Fachkräften eröffnen.

„Wir verfügen über zahlreiche herausragende Kompetenzfelder – etwa mit den Silicon Labs und insbesondere in der Mikroelektronik, wo wir international bereits eine Spitzenposition einnehmen“, so der steirische WK-Präsident Josef Herk. Vielen sei dieses Potenzial jedoch gar nicht in vollem Umfang bewusst. Deshalb sollte dies laut Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk stärker in den Bildungsbereich einfließen: Kinder sollen früh erfahren, was ihre Heimat leisten kann. Denn genau daraus entstehen Selbstbewusstsein und Stolz – und das Wissen darüber, welche Stärke in dieser Region tatsächlich steckt.

Die Vision lautet, den Wirtschaftsraum auch als gemeinsame Identität zu etablieren. Mandl betonte dabei vor allem die Sichtbarkeit der regionalen Stärken. Durch den gemeinsamen Auftritt nach außen sollen auch attraktive Unternehmen für Ansiedlungen gewonnen werden und Neugründungen entstehen. Parallel werde intensiv daran gearbeitet, den Lebens- und Arbeitsraum Südösterreich stärker zu positionieren. Mit hoher Sicherheit, ausgeprägter Lebensqualität und sehr guten Standortbedingungen verfüge die Region bereits über starke Grundlagen, die Investitionen und neue Betriebe begünstigen.