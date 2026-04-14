Dass es für die Patientinnen und die Patienten aufgrund von Leistungskürzungen der Gesundheitskassen immer teurer wird, ist bekannt. Viele müssen auch in Kärnten auf private Krankentransporte zurückgreifen, um den Weg zum Facharzt, ins Krankenhaus zur Dialyse oder in die Augenklinik machen zu können.

Ein solcher Anbieter für Fahrten in ganz Kärnten ist Medihelp. Aktuell stehe man, so Bernhard Krainz, stark unter Druck: „Wir erhalten einen Fixtarif von 1,86 Euro pro Kilometer nur für eine einfache Fahrt. Nach Abzug der Lohn- und Treibstoffkosten bleiben 7 Euro für eine zweistündige Fahrt“, rechnet Krainz vor.

Bernhard Krainz von Medihelp © Medihelp

„Einige Unternehmen werden das nicht überstehen“

Die Spritpreisbremse sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Wunsch ist mit jenem, den zuvor die Landwirtschaftskammer für Bauern geäußert hat, ident: eine zeitlich begrenzte Befreiung von der Mineralölsteuer.

Denn objektiv gerechnet könne die Branche nicht mehr kostendeckend agieren. Kärntenweit gibt es circa 90 kleine und mittlere Unternehmen, die einen Vertrag für Krankentransporte mit den Kassen haben. Bei Medihelp mit Sitz in Ebenthal gebe es gewisse Synergieeffekte durch direkte Anschlussfahrten, wodurch bei der Zufahrt gespart wird. Die Flottengröße: 23 Fahrzeuge, zwei weitere kommen noch hinzu. Die Befürchtung von Krainz: „Einige kleine Unternehmen werden diese Phase nicht überstehen.“ Die Mehrkosten für das eigene Unternehmen beziffert er mit 6000 Euro – pro Monat. Zudem sei der Inflationsausgleich seitens der Gesundheitskassen ausgeblieben, weil der fixe Kilometersatz eingefroren wurde.

Mehrkosten für Patienten

Im Vorjahr hat Medihelp den Einsatz von E-Autos versucht, dann aber wieder eingestellt. Krainz: „Die Elektroautos waren nicht geeignet für unser Geschäft, da ein Fahrzeug im Schnitt 400 Kilometer täglich zurücklegt, was elektrisch nicht machbar war.“

Die Nachfrage steige indes: „Für Fahrten zur Augenklinik ist es fast unmöglich auf Krankenkassenkosten dorthin zu gelangen. Patienten werden zukünftig immer öfter diese Fahrten privat zahlen müssen“, schildert Krainz. Die Ärzteschaft sei kürzlich angehalten worden, Transportscheine nur noch bei schwerwiegenden Gründen auszustellen. Diese sind für die Übernahme der Kosten notwendig.