Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach der Ankündigung einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg und daraufhin abrutschenden Ölpreisen mit sehr starken Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX gewann deutliche 4,07 Prozent auf 5.665,08 Einheiten.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben. Wichtig für die Aktienmärkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormuz nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Ölpreise sackten deswegen massiv ab. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege – icht nur für Öl und Gas. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.

Spitzenreiter im prime-market-Segment der Wiener Börse war die Aktie des Cateringunternehmens Do&Co mit einem starken Aufschlag von 14,6 Prozent. Fast elf Prozent kletterte die FACC-Aktie hoch. Europaweit standen Werte aus der Reise- und Unterhaltungsbranche in einem Sektorvergleich am deutlichsten in der Gewinnzone.

Die voestalpine hat sich in der Luftfahrt Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro über fünf Jahre gesichert. Die Produktion von Teilen aller Art erfolge in Kapfenberg und Mürzzuschlag in der Steiermark sowie an Standorten in Brasilien. Für die zuständige Division handle es sich um das bisher größte Auftragsvolumen, hieß es. Die voest-Titel gewannen in einem starken Umfeld satte 10,8 Prozent.

OMV-Aktie gibt nach

Mindestens achtprozentige Zuwächse wiesen die Papiere von AT&S, Palfinger, RHI und Wienerberger auf. Belastet von der Ölpreisschwäche rutschte die OMV-Aktie hingegen 4,4 Prozent tiefer. Abwärts ging es auch für die Anteilsscheine der Energieversorger EVN und Verbund mit Kursrückgängen von 0,7 bzw. 3,1 Prozent.

Andritz legten 5,5 Prozent zu. Der steirische Anlagenbauer hat einen Großauftrag aus der Türkei erhalten. Das Unternehmen liefert die komplette elektromechanische Ausrüstung für das neu geplante Wasserkraftwerk Cizre. Der Auftragswert liegt im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich Raiffeisen Bank International um 6,8 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von 6,3 Prozent verbuchen.

BAWAG-Papiere legten 5,4 Prozent auf 137,80 Euro zu. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 153 auf 156 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung „Buy“ wurde gleichzeitig bekräftigt.

Deutliche Zugewinne auch in Frankfurt

Auch die weiteren europäischen Aktienmärkte haben mit deutlichen Erholungsgewinnen auf die angekündigte Waffenruhe im Iran-Krieg reagiert. „Nach der Nachricht über eine vorläufige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran atmen die Märkte kollektiv auf“, betonte Matthew Ryan, Leiter Marktstrategie beim Finanzdienstleister Ebury. „Anleger zeigen sich erleichtert, dass das schlimmste Katastrophenszenario abgewendet wurde.“

Der Euro-Stoxx-50 gewann 4,97 Prozent auf 5.913,37 Punkte. Damit verbuchte er den höchsten Tagesgewinn seit Anfang März 2022, als Hoffnungen auf eine Entspannung im Ukraine-Krieg eine kräftige Rally ausgelöst hatten. Gleichzeitig steht der Eurozonen-Leitindex aber noch fast vier Prozent unter dem Niveau von Ende Februar, also von vor Beginn des Iran-Kriegs.

In Frankfurt steigerte sich der DAX um 5,06 Prozent auf 24.080,63 Einheiten. Außerhalb des Euroraums zog der Schweizer SMI um 2,5 Prozent auf 13.113,43 Punkte an und der britische FTSE-100 legte um 2,51 Prozent auf 10.608,88 Zähler zu.

Gefragte Airlines

Die Bewegungen der Einzelsektoren entsprachen dem Szenario einer Entspannung mit deutlich sinkenden Ölpreisen. An der Spitze der Sektoren standen die Reise- und Freizeitwerte, wo vor allem die Aktien der Fluggesellschaften gefragt waren. So kletterten Air France-KLM um 11,3 Prozent. Bei der AUA-Mutter Lufthansa gab es ein Plus von 10,3 Prozent zu sehen.

Weit vorne standen zudem die Technologie- und Bankwerte. Beide waren wegen Sorgen um die Lieferketten und die Auswirkungen hoher Energiepreise auf die Konjunktur zuvor unter Druck geraten. ASML kletterten um 8,9 Prozent in die Höhe. Unter den Banken waren BNP Paribas ähnlich stark. Bei den energieintensiven Stahltiteln ragten ArcelorMittal mit 11,8 Prozent Plus hervor.

Im Sektor der Industriewerte waren auch Rüstungstitel gesucht. Diese hatten zuletzt trotz des Iran-Kriegs geschwächelt, da europäische Staaten eine direkte Beteiligung am Konflikt vermieden hatten. Grundsätzlich erwarten Marktbeobachter jedoch steigende Verteidigungsausgaben, was die Perspektiven der Branche stützt.

Am Ende des Feldes rangierten dagegen die Ölwerte. Nach dem Höhenflug der vergangenen Wochen kam es zu Gewinnmitnahmen. Shell verloren dabei 4,7 Prozent. Der Öl- und Gaskonzern hatte von den Folgen des Iran-Krieges im ersten Quartal nicht nur durch steigende Ölpreise profitiert, sondern auch die Kriegsfolgen zu spüren bekommen. So beeinträchtigte der Krieg die Gas-Liefermengen aus Katar. Bei einem iranischen Angriff in Katar war im März eine Gasaufbereitungsanlage des Konzerns beschädigt worden.