„Praktisch jedes zivile Flugzeug fliegt mit einem Hightech-Produkt made by Voestalpine“, betont Herbert Eibensteiner. Der Vorstandschef der Voestalpine kann aktuell auf Neuaufträge aus der Luftfahrtindustrie mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro für die nächsten fünf Jahre verweisen. Steirische Standorte spielen dabei eine Schlüsselrolle, denn die Produktion der Hightech-Komponenten erfolgt an den steirischen Standorten in Kapfenberg und Mürzzuschlag sowie am Standort der brasilianischen Tochtergesellschaft Villares Metals in Sumaré, wie die zuständige Division „High Performance Metals“ mitteilt. „Die Voestalpine produziert für die Luftfahrtindustrie Hochleistungswerkstoffe in Form von Stäben, Profilen, Blechen und Platten bis nahezu einbaufertigen Spezialschmiedeteilen, die im Rumpf, im Trieb- sowie im Fahrwerk verbaut werden“, wird betont. Diese Teile müssen sowohl großen Temperaturschwankungen als auch den Rotationskräften und starken mechanischen Belastungen standhalten. „Für diese Aufträge liefert der internationale Stahl- und Technologiekonzern unter anderem Nickelbasislegierungen und Schmiedeteile für Triebwerke und Fahrwerke, die in gängigen Passagierflugzeugen wie jenen der Airbus-FamilienA330 und A350 verbaut werden.“

Insbesondere die steigende Nachfrage nach Flugzeugen für Kurz- und Mittelstrecken treibe das Wachstum im Luftfahrtsegment des Konzerns weiter an. Eibensteiner: „Die Großaufträge sind ein starkes Signal für unsere Innovationskraft und unsere Rolle als strategische Partnerin der internationalen Luftfahrtindustrie.“

In Kapfenberg erfolgt die Produktion „hochwertiger Gesenkschmiedeteile aus Titanlegierungen, hochlegierter Stähle und Nickelbasislegierungen“. Dabei liefere das neue Edelstahlwerk in Kapfenberg entsprechende Vormaterialien für Flugzeugkomponenten, die dann – ebenfalls in Kapfenberg – zu Spezialschmiedeteile geformt werden. In Mürzzuschlag werden wiederum Hightech-Titanbleche für die Luftfahrt erzeugt. „Diese Aufträge, die wir für die kommenden Jahre vereinbaren konnten, unterstreichen unsere Kundenorientierung und das umfangreiche Leistungsangebot unserer Division“, wird Reinhard Nöbauer, Vorstandsmitglied und Leiter der High Performance Metals Division, zitiert. Er verweist auf die Bündelung des gesamten Portfolios im Segment “Aerospace & Power Industry”, über das das gesamte Spektrum von der Produktion über das Lieferkettenmanagement bis hin zum Vertrieb angeboten werde.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Division mit weltweit rund 11.700 Beschäftigten einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro, davon rund 55 Prozent außerhalb Europas. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag bei 83 Millionen Euro.