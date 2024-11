Johannes Kopf ist an sich nicht als Schwarzmaler bekannt. Der gegenwärtige Befund des AMS-Chefs zum Wirtschaftsstandort – und damit auch zum Arbeitsmarkt – fällt aber ernüchternd aus. Die immer kürzer werdenden Intervalle von Alarmmeldungen aus der österreichischen Industrie, die 600.000 Menschen beschäftigt und auch weit in andere Branchen hineinstrahlt, „machen auch mir Sorgen“, so Kopf in der ZiB2. Das Drama rund um die nunmehr angemeldete Insolvenz von KTM ist ein Höhepunkt einer Negativspirale, aber wohl leider nur ein vorübergehender. Nicht nur Kopf geht von nahenden weiteren schlechten Nachrichten von anderen Konzernen aus.