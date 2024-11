Viele ärgern sich jeden Tag schon beim Frühstück darüber: Die aufgrund einer EU-Verordnung seit Sommer verpflichtend angehängten Verschlusskappen bei Getränkepackungen, die eingeführt wurden, um sicherzustellen, dass die Verschlüsse korrekt entsorgt werden. Beim Eingießen rutschen die neuen Kappen oft nach vorne, wodurch die Milch in alle Richtungen spritzt und beim Zumachen passen sie häufig nicht mehr richtig oder erst nach mehreren Versuchen auf das Gewinde.

Eine Villacher Firma will mit ihrer innovativen Weiterentwicklung nun Abhilfe für dieses Problem schaffen. „Wir haben mittlerweile zwei Patente für unsere neuen Verschlusskappen angemeldet“, berichtet Stefan Aichholzer, Geschäftsführer und Gesellschafter der Interelektrik GmbH, die pro Jahr rund 500 Millionen Verschlüsse herstellt. Nach monatelanger Entwicklungsarbeit sowie Praxistests wird in den kommenden Wochen die Serienproduktion für TetraPak starten.

Im Testbetrieb

„Unsere Kappen gehen perfekt auf, bleiben offen stehen, verrutschen nicht und finden beim Verschließen sofort wieder auf den Flaschenhals oder das Gewinde“, betont Aichholzer. In einer Molkerei sind die neuen Verschlüsse bereits im Testbetrieb im Einsatz.

Der Name Interelektrik mag angesichts des Hauptgeschäftsfeldes des Villacher Unternehmens auf den ersten Blick etwas irritieren, lässt sich aber mit der Firmengeschichte erklären. Denn der im Jahr 1976 gegründete Betrieb war ursprünglich auf Magnetventile spezialisiert, die unter anderem in Elektrogeräten wie Geschirrspülern zum Einsatz kommen. Vor 25 Jahren ist das Unternehmen auf Anstoß der Kärntnermilch in die Produktion von Verschlusskappen eingestiegen, was sich mittlerweile zum Hauptgeschäftsfeld gemausert hat. „Wir haben eine Exportquote von 97 Prozent und liefern unter anderem nach Amerika und Kanada“, berichtet Aichholzer.

Aktuell sind 18 Mitarbeiter bei Interelektrik beschäftigt. Seit 2024 halten Aichholzer und die Lirogimama Beteiligungsverwaltung GmbH, hinter der Manuela und Marcus Roth stehen, je 50 Prozent des Unternehmens.