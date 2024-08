Gegen den Branchentrend, dessen Stimmungslage in dieser Saison nicht gerade am Höhepunkt ist, hat die Angebotsgruppe Urlaub am Bauernhof in Kärnten erfolgreiche Zahlen vorzuweisen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer verlängert sich: 40 Prozent der Gäste bleiben mehr als sieben Nächte. Der Stammgästeanteil ist auf einem hohen Niveau bei 64 Prozent. 80 Prozent der Vermieter sind mit der aktuellen Saison (sehr) zufrieden. Die Auslastung ist gut, ebenso die Nachfrage für den Herbst „Wir blicken optimistisch in die Zukunft“, sagt Obmann Günter Zeilinger, wenngleich die immer kurzfristigeren Buchungen eine Herausforderung darstellen.

Die Online-Buchungen werden immer wichtiger, nahezu die Hälfte der Buchungen erfolgt online. Der Onlinebuchungsumsatz von Jänner bis Juli 2024 beträgt 2,5 Millionen Euro und ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als es 2,2 Millionen waren. Dennoch ist auch der gedruckte Katalog ein elementares Marketinginstrument für die 465 Mitgliedsbetriebe, zu denen auch 218 Almhütten gehören. Der aktuelle Katalog ist - samt Magazin - mit einer Auflage von 30.000 Exemplaren gerade erschienen. Das Motto: „Eine heile Welt, die eine ganze Weile hält“. „In einer Zeit, in der Fernreisen boomen und der Wettbewerb groß ist, erhöhen klassische Kataloge die Sichtbarkeit“, sagt Geschäftsführerin Edith Sabath-Kerschbaumer.

Staudachhof in Guttaring. „Welt, die eine ganze Weile hält“ © Gollner/UaB

Wie eine Umfrage unter den Kärntner Urlaub-am-Bauernhof-Anbietern zeigt, legen die Gäste hohen Wert auf bäuerliche Aktivitäten und Familienerlebnisse. Sie wollen vor allem eine Auszeit genießen und raus aus dem Alltag, sie wollen einen Aktivurlaub in Kärnten verbringen. Nachhaltigkeit und Umwelt spielen eine immer wichtigere Rolle. Zeilinger: „Unsere Gäste schätzen unsere persönliche Betreuung und unser gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Authentische Erlebnisse stehen hoch im Kurs.“

Obmann Günter Zeilinger, Geschäftsführerin Edith Sabath-Kerschbaumer: „Authentische Erlebnisse hoch im Kurs“ © Kk/achim Mandler

5200 Betten und 780.000 Nächtigungen

Der Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten, der seit 33 Jahren besteht, bietet aktuell 5200 Betten und erzielt im Jahr 780.000 Nächtigungen und sichert laut eigener Auskunft eine Wertschöpfung von 76 Millionen Euro. Die Bauernhöfe können sich auf Themen wie Barrierefreiheit, Bio, Baby- und Kinderbauernhof, Reiterhof oder Vitalhof spezialisieren. Die Gäste stammen aus 48 Nationen, hauptsächlich aus Deutschland (38 Prozent), Österreich (27 Prozent) und den Niederlanden (knapp sechs Prozent).