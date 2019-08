Voitsberg (Krems)Als ein Betonmischer plötzlich verschwand

Facebook

Die Feuerwehr Krems wurde zum Einsatz gerufen © APA/ Lukas Huter

Einen ungewöhnlichen Einsatz erlebten die Kameraden der Feuerwehr Krems am Mittwochabend. Ein Betonmischer war in schlammigen Untergrund geraten und drohte abzustürzen. Die Mitglieder der Feuerwehr stabiliserten das Fahrzeug. "Wir konnten keine Kran mehr auftreiben, weil es schon recht spät war. Und es war ja auch keine Gefahr im Verzug", so Christian Kraxner von der Feuerwehr Krems. "Wir versprachen dem Fahrer aber am nächsten Morgen wieder zu kommen. Das war für ihn in Ordnung."