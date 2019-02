Lehrer im Gespräch"So macht der Unterricht auch nach 40 Jahren noch Spaß"

Christine Tappler und Georg Reich, Lehrer an der NMS Stallhofen, über die Vorzüge der „neuen“ Pädagogik.

Georg Reich und Christine Tappler unterrichten an der NMS Stallhofen © Heike Krusch

Christine Tappler hat in ihrer Zeit als Lehrerin schon viel erlebt. Seit gut 40 Jahren unterrichtet sie Sport und Mathematik. Sie kennt Leistungsgruppen, Klassenzüge und sie hat natürlich auch die Einführung der Neuen Mittelschule am Schulstandort Stallhofen mitgestaltet. „Man muss schon ehrlich sein. Es war eine große Herausforderung und es sind am Anfang viele Nachmittage drauf gegangen“, erinnert sie sich. Aufgrund des Teamteachings musste man sich einfach mehr absprechen. „Es war wichtig, dass mit den Lehrerkollegen alles konform ging. Alleingänge waren da nicht angebracht.“

