Die B 72 ist die Verkehrs-Lebensader für das obere Feistritztal: Wird sie gesperrt, drohen weite Umwege. Im schlimmsten Fall könnte es nun aber tatsächlich zu einer längeren Sperre kommen. Nach dem starken Regenfall am 21. Mai rutschte nämlich ein Hang bei Rosegg - und zwar unmittelbar oberhalb der Bundesstraße, ganz in der Nähe des dortigen Industriebetriebes und des kleinen Bahnhofes nahe Koglhof. In dem Bereich (auf Höhe Straßenkilometer 44,8) gibt es ohnehin eine Engstelle. Eine Fahrspur wurde gesperrt, zwei Ampeln aufgestellt.