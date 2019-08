Der bekannte Feldbacher Gastronom Otto Kolleritsch ist mit 65 Jahren verstorben. Bis zu seinem Pensionsantritt vor zwei Monaten war der Südoststeirer in der Kaserne Feldbach tätig. Er hat auch längere Zeit auf Auslandseinsätzen verbracht.

Otto Kolleritsch wurde 65 Jahre alt © Johann Schleich

Der Feldbacher Vizeleutnant und ehemalige Gastronom Otto Kolleritsch ist am Mittwoch 65-jährig während eines Spiels bei einem Tennisturnier in St. Stefan im Rosental verstorben. Kolleritsch war bis zu seinem Pensionsantritt vor zwei Monaten in der Kaserne Feldbach als Wirtschaftsunteroffizier tätig.