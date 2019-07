Raphael Wressnig lebt zwischen Bad Radkersburg und der großen weiten Welt: Der Virtuose an der Hammond-Orgel über seine musikalische Bindung zur Region.

Raphael Wressnig im Museumshof in Bad Radkersburg, wo er heute um 19 Uhr ein Konzert gibt © Verena Gangl

Ihre Musik führt Sie rund um den Globus, Herr Wressnig. Derzeit sind Sie aber für den „Soul & Blues Groove Summit“ in Bad Radkersburg. Was ist es für ein Gefühl, „daheim“ zu sein?

RAPHAEL WRESSNIG: Das ist immer großartig – vor allem im Sommer. Die Region gibt viel her. Ich bin stolz, hier geboren und aufgewachsen zu sein. Es ist schön, da zu leben, wo andere auf Urlaub hinfahren.