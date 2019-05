An fünf Tagen besucht Bischof Krautwaschl den neuen Seelsorgeraum, dem zwölf Pfarren angehören. Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen.

Bischof Wilhelm Krautwaschl kommt in den Bezirk © Jürgen Fuchs

Um die Pastoralarbeit in den Pfarren den Herausforderungen der Zeit anzupassen, wird sie künftig in sogenannten Seelsorgeräumen organisiert. Insgesamt 50 davon sind in der Diözese Graz-Seckau ab Herbst 2020 geplant.