In Feldbach fing am Mittwoch ein Papiercontainer im Müllraum eines Unternehmens Feuer. Hinweise auf Brandstiftung gebe es keine, so die Polizei, die Schadenhöhe ist noch unbekannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

25 Kameraden der Feuerwehren Feldbach und Mühldorf standen im Einsatz © FF Feldbach

Mittwoch am Nachmittag kam es nicht nur in Gnas, sondern auch in Feldbach zu einem Brand. Auf einem Firmengelände geriet ein Papiercontainer in einem Müllaum in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten ein Arbeiter und der Hausmeister das Feuer eindämmen, berichtet die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.