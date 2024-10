Zwei arbeitsintensive Tage haben 111 Feuerwehrmitglieder aus dem Bereichsfeuerwehrverband Feldbach und Radkersburg hinter sich. Traditionell fand am vergangenen Freitag der Bewerterabend in der Fehringer Sporthalle statt, am Samstag folgte der 37. Bereichsfunkbewerb und der 21. Bewerb um das Funkleistungszeichen (FULA) in Bronze in der Mittelschule Fehring.