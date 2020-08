Facebook

Kraft der Natur: Die besten Gewitterbilder

Daniel Loretto: Spektakulären Blitzen auf der Spur

Daniel Loretto (33) Foto © Markus Schüssler

Seine spektakulären Aufnahmen von Blitzen und Gewitterwolken begeistern im Internet seit Jahren. Dabei ist Daniel Loretto kein gelernter Fotograf, sondern hat sich den Umgang mit der Kamera vor 15 Jahren selbst beigebracht. „Ich war schon als Kind vom Wettergeschehen fasziniert. Später habe ich dann im Internet gesehen, was für tolle Fotos man davon machen kann“, erzählt der 33-jährige Kumberger. Von da an war es um ihn geschehen. Er schaffte sich eine Spiegelreflexkamera an und begann in ganz Österreich Gewittern nachzufahren. Inzwischen arbeitet der Volksschullehrer nebenberuflich als Fotograf, macht nicht nur Wetterfotos, sondern bildet auch Hochzeiten, Familien und Landschaften ab (zu finden auf www.danielloretto-fotografie.at bzw. auf www.facebook.com/daniellorettofotografie).