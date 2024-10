Bereits zum achten Mal verlieh das Land Steiermark in Kooperation mit der „Steirerkrone“ den Tierschutzpreis für herausragende Tierschützer und Tierschützerinnen. Gesucht wurden Projekte, die durch spezielles Engagement, Innovation und Kreativität überzeugten. Auch sollte mit der Auszeichnung gezeigt werden, welche Vielfalt an Projekten es gibt. „Es sind tausende, die Tierschutz in der Steiermark leben“, meint Landeshauptmannstellvertreter und Tierschutzlandesrat Anton Lang, an den Preisträger persönliche Wünsche richten durften.