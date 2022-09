"Du, dort ist ein Edelweiß. Dort drüben, auf dem Felsen! Wart', ich hol' dir's!" Der junge Mann drückt seiner Angetrauten seinen Hut in die Hand und läuft los. Sie will ihn zurückhalten, "das ist gefährlich!" Andere Bergsteiger beobachten das waghalsige Unterfangen ebenso - der junge Mann klettert ohne geeignete Ausrüstung auf eine steile Felswand. Ein Fehltritt, sofort löst sich ein Felsbrocken. Der junge Mann, dem Abgrund zugewandt, hält mit einer Hand an seinem Leben fest, mit der anderen pflückt er das Objekt der Begierde und bringt es sicher zu seiner Geliebten.