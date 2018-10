Schock bei Mondi in Zeltweg: Die Produktion von Industriesäcken soll eingestellt werden, davon betroffen sind rund 100 Mitarbeiter. Der Betriebsrat wurde heute informiert, in der nächsten Woche gibt es ein Krisengespräch.

Schock in Zeltweg: Durch eine Umstrukturierung könnten etwa 100 Beschäftigte bei Mondi Bags ihre Jobs verlieren. Die Produktion von Industriesäcken soll Ende des Jahres eingestellt werden, laut Mitteilung der Unternehmensführung wolle man sich auf die Herstellung von Beschichtungen und Folien konzentrieren. Der Betriebsrat wurde heute Freitag vor wenigen Stunden informiert, für kommenden Mittwoch ist ein Krisentreffen zwischen Geschäftsführung, Belegschaftsvertretung und Gewerkschaft anberaumt. Noch ist keine definitive Entscheidung gefallen, die Arbeitnehmervertreter treffen aber schon Vorkehrungen in Richtung Sozialplan und Unterbringung von Betroffenen in anderen Mondi-Betrieben in Zeltweg.

