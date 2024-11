Das Jahr 2024 biegt langsam aber sicher in die Zielgerade ein – und für Hansi Hinterseer heißt es damit auch bald von einem Jahr voller persönlicher Jubiläen Abschied zu nehmen: 70. Geburtstag, 50 Jahre erster Weltcup-Slalomsieg in Kitzbühel, 30 Jahre Schlagerbarde. Der ehemals sehr erfolgreiche Skirennläufer, Schlagersänger, Schauspieler und Moderator war im Dieselkino in der Arena am Waldfeld zu Gast. Dort hat er seinen Kinofilm rund um sein abwechslungsreiches und erfolgreiches Lebenswerk präsentiert.

Dabei hat es für ihn eine große Überraschung mit emotionalen Augenblicken gegeben. Der heimische Elektrounternehmer Josef Bauer ist nämlich mit Hinterseers erstem Auto vorgefahren: ein BMW 3,0 CSI. Der flotte Flitzer wurde seinerzeit am 2. April 1975 auf Hinterseer zugelassen. Mit der Abmeldung im Dezember 1977 wurde die Beziehung zur ersten „Autoliebe“ wieder abgebrochen.

Umso emotionaler war sowohl für Hinterseer als auch Bauer das außergewöhnliche Treffen: „Er hat alles liegen und stehen gelassen und ist sofort zum Auto geeilt. Sitzprobe, Selfies, viele Fragen rund um die Restaurierung haben nicht gefehlt. Er war sehr gerührt und hat sich mit einem Riesenautogramm auf der Fahrertür verewigt”, erzählt Bauer.

Im Typenschein verewigt

Mit einem weiteren Autogramm hat sich Hinterseer im Typenschein verewigt. Die Geschichte des flotten Flitzers hat nach Hinterseer bis 1991 ein zweiter Tiroler-Fahrzeugbesitzer geschrieben. „Irgendwann ist der BMW danach ins Murtal gekommen und wurde in einer Scheune in Knittelfeld abgestellt. Alle haben eine Verschrottung vorgeschlagen”, erinnert sich Bauer.

Der Elektrounternehmer hat dem historischen Fahrzeug vor zwölf Jahren den Autofriedhof erspart: „Angeführt von Rudolf Prutti und unterstützt von Freunden habe ich eine komplette Restaurierung in die Wege geleitet. Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 2016 und seither bin ich mit diesem Auto nicht nur bei Oldtimer Rallyes unterwegs.”

Granatapfelroter BMW

Bauer unternimmt mit dem fahrbaren Schmuckstück, welches bei der Restaurierung auch wieder in die Originalfarbe „Granatapfelrot” zurückgefärbt wurde, immer wieder Ausfahrten mit seinen Enkelkindern Fabian, Samuel, Bastian, Elias und Maxi. Als musikalische Begleitung steckt dabei natürlich die Original-Kassette „Seine ersten Erfolge”, gespickt mit unzähligen Hinterseer-Ohrwürmern, im Kassettendeck des Autoradios.