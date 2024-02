Eine Insolvenz der Firma 1A-Druck in Judenburg melden die Kreditschutzverbände KSV, AKV und Creditreform. Am 1. Februar wurde über das Vermögen der 1. Aichfelder Druck GmbH in der Hans-List-Straße 6 ein Konkursverfahren am Landesgericht Leoben eröffnet. Das Unternehmen liegt an der S 36, unmittelbar neben dem leerstehenden Leiner-Gebäude im Gewerbegebiet Judenburg Nord.