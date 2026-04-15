Am Montag empfing Landesrätin Claudia Holzer in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek insgesamt 99 steirische Blasmusikerinnen und Blasmusiker in Graz, die sich seit dem Vorjahr als Träger des Goldenen Leistungsabzeichens des Steirischen Blasmusikverbandes bezeichnen dürfen.

Die Preisträger aus dem Blasmusikbezirk Bruck © Robert Frankl

Darunter fanden sich auch neun Preisträger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: So durften sich Niklas Deutschmann-Klaus (MV Heimatklang St. Marein), Thomas Eckart (MV Pernegg), Wolfgang Eckart (MV Pernegg), Sophie Hansmann (Stadtkapelle Kapfenberg), Hannes Korndon (MV Graßnitz), Nicholas Leitner (MV Heimatklang St. Marein), Jakob Hackl (Werkskapelle voestalpine Tubulars Kindberg), Petra Koller Maßer (Werkskapelle voestalpine Tubulars Kindberg) und Dominik Zettel (MK voestalpine Roseggerheimat Krieglach) über die Auszeichnung freuen.

Die Preisträger aus dem Blasmusikbezirk Mürzzuschlag © Robert Frankl

Holzer gratulierte den Ausgezeichneten gemeinsam mit LH-Stellvertreterin Manuela Khom, der Landesjugendreferentin des Blasmusikverbandes Sabrina Csrnko und Erich Riegler, Präsident des Österreichischen Blasmusikverbandes und Landesobmann des Steirischen Blasmusikverbandes. „Die Blasmusik ist ein bedeutender Träger unserer Kultur und des Miteinanders in den Gemeinden. Die ausgezeichneten Musikerinnen und Musiker verbinden Generationen, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sorgen bei Festen sowie Konzerten für beste Stimmung“, hielt Khom dabei fest.