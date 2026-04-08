Zu Jahresbeginn 2023 ging das Brucker Traditionshaus der Familie Hausmann in Konkurs. Alle Filialen mussten geschlossen werden, auch die Geschäftszentrale in der Brucker Bienensteinstraße. Jetzt küssen drei Partner das leerstehende Objekt wieder wach: Thomas Pock sowie die Brüder Dalibor und Kristijan Baresic.

„Ich war auf der Suche nach einer Immobilie, da ich meinen Standort in St. Barbara vergrößern wollte. Gesucht haben wir zwischen Bruck und Leoben. Dass es der Gebäudekomplex von Hausmann geworden ist, hat uns von der Dimension selbst überrascht, aber letztendlich haben wir uns drüber getraut – und schnell wurde die Idee eines Businessparks geboren“, erklärt Thomas Pock, im Brotberuf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. „Ich selbst habe bislang immer meine Kunden bei Standort- und Immobilienentwicklungen unterstützt. Jetzt darf ich dieses Service bei mir selbst anwenden“, sagt er lachend.

Als seine Partner an Bord sind: Ziviltechniker Dalibor Baresic als zweiter Geschäftsführer sowie Kristijan Baresic als Mitgesellschafter. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt rund 1,5 Millionen Euro, die Kaufsumme ist inkludiert. Aktuell ist das Gebäude eine Baustelle, an der diverse Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten durchgeführt werden. Die ehemalige Verkaufshalle wird unterteilt, ein Verbindungsgang wird eingezogen, die Sanitärräume werden erneuert, ebenso die Büroflächen im Obergeschoss.

Erweiterungen möglich

„Bis Oktober entsteht hier ein moderner Businesspark für Gewerbe, Handel und Büros, auch Ordinationsräume für Ärzte und Gesundheitsberufe sind möglich. Läuft alles nach Plan, so werden wir am 1. Oktober den Businesspark eröffnen“, so Pock bei einem Lokalaugenschein. Zirka die Hälfte der 3600 Quadratmeter großen Gewerbefläche sowie 700 Quadratmeter Bürofläche sind bereits vergeben. „Interessierte können sich jederzeit bei mir melden“, sagt er. Der Mietpreis bewegt sich zwischen fünf Euro (Gewerbefläche) und acht Euro pro Quadratmeter (Büros).

So könnte sich das Erdgeschoss im Businesspark ab Oktober präsentieren © bbpimmo.at

Die neuen Immobilienbesitzer halten sich Erweiterungsoptionen offen: Die Büroräume im ersten Stock können ausgebaut werden, auch ein weiteres Stockwerk wäre möglich. Zudem gibt es ein rund 1500 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem beispielsweise Platz für Parkplätze wäre. „Wir planen zudem E-Ladestationen und Photovoltaikanlagen auf dem riesigen Flachdach“, sagt Pock.