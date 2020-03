Kompanien aus Straß und St. Michael wurden am Wochenende in den Assistenzeinsatz geschickt. Mobilmachung der Jägerkompanie Deutschlandsberg scheint wahrscheinlich.

Soldaten des Jägerbataillons 18 im Einsatz in Salzburg © Bundesheer/Wolfgang Riedlsperger

Das Militärkommando Steiermark hat den Schwerpunkt bei den Maßnahmen gegen das Coronavirus verlagert: Die Kräfte zur Unterstützung der Warenverteilung von Handelsketten konnten beträchtlich reduziert werden. Dafür helfen andere Soldaten nun an der Grenze zu Slowenien und an den Eingängen des LKH Graz, wo sie Gesundheitskontrollen durchführen, hieß es am Montag in einer Aussendung.