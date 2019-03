Facebook

Wilfried Eichlseder (l.) und Erhard Skupa © Montanuniversität Leoben

"Nach zwölf Jahren war es an der Zeit das ‚Corporate-Design‘ unserer Alma Mater einem sanften Facelifting zu unterziehen“, erklärt Erhard Skupa, Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Montanuniversität Leoben. Das Neue: Anstatt der früher miteinbezogenen Internetadresse ist nun der Name der Stadt Leoben zu sehen.

„Alle Präsentationsvorlagen wie Einladungen, Tagungsbände, Posterlayouts, aber auch Messestände oder Roll-ups wurden angepasst und bereits freigegeben. Dazu kommt auch der Werbeslogan, ‚Wo aus Forschung Zukunft wird‘“, so Skupa abschließend.