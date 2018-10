Facebook

Mike Reiter und Philipp Maier (Mitte) mit Bundesministerin Margarete Schramböck bei der Auszeichnung in Wien © Katharina Schiffl

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie der Fachverband Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer haben 24 verdiente Lehrbetriebe aus allen Bundesländern in der Sky Lounge der Wirtschaftskammer in Wien auf die Bühne geholt und als „verdiente österreichische Lehrbetriebe“ ausgezeichnet. Darunter auch die Brainsworld Design Agency aus Leoben von Mike Reiter und Philipp Maier.

Wertvoller Beitrag

„Unsere Ausbildungsbetriebe leisten einen wertvollen Beitrag für die Qualität des Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Österreich. Die Kreativwirtschaft ist ein Treiber für Innovation und digitale Technologien, daher sind die Anforderungen an die Mitarbeiter sehr hoch. In diesem Feld gibt es neue, spannende Lehrberufe, die beste Berufschancen und persönliche Entfaltung kombinieren“, so Ministerin Margarete Schramböck.

Die Bundesregierung wolle Österreich fit für die Herausforderungen der Digitalisierung machen: „Wir wollen Wert und Bedeutung der dualen Ausbildung stärken“, so Schramböck. Es gehe darum, jene, die eine solche Ausbildung im Bereich Werbung und Kommunikation anstreben, zusätzlich zu unterstützen.