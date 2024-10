Am Samstagnachmittag ist eine 57-Jährige aus dem Bezirk Liezen gemeinsam mit ihrem Ehemann am Eisenerzer Reichenstein unterwegs gewesen. Beim Abstieg ist sie im steilen Wiesengelände ausgerutscht und gestürzt. Dabei verletzte sie sich am linken Knie.

Nachdem die Frau nicht mehr selbstständig aufstehen konnte und auch ein eigenständiges Absteigen nicht mehr möglich war, setzte ihr Mann einen Notruf ab. Den Rettungseinsatz führte die Bergrettung gemeinsam mit der Alpinpolizei durch. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Kalwang geflogen.