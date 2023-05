Sie sind bald 25 Jahre beim Arbeitsmarktservice in der Steiermark, wie wird man dort Vizechefin?

Christina Lind: Ich bin sozusagen ein Zukauf (lacht). Ich war in der Berufsorientierung für das AMS aktiv, auf Messen, bei Seminaren, in Berufs- und Mittelschulen. Wir haben damals Pionierarbeit geleistet, ich durfte die Berufsinformationszentren als Externe mitaufbauen. Diese Tätigkeitsbereiche sind dann beim AMS gelandet. Und ich ebenso.