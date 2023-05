Vor einer Woche mussten die Feuerwehrleute in Eggersdorf ausgebüxten Jungkälbern hinterherjagen, jetzt hatten die Florianijünger schon wieder einen tierischen Einsatz: Eine Katze steckte in neun Meter Höhe in einer Dachrinne fest.

In der Nacht auf Freitag machte "Siri" laut klagend auf ihre missliche Lage aufmerksam. Bewohner des Mehrparteienhauses in Eggersdorf versuchten ihr zu helfen, aber es gelang nicht, bis zur Katze vorzudringen. Also rückte mitten in der Nacht die Feuerwehr aus. Mittels Schiebeleiter erreichte man die Katze und konnte sie retten.

Und das Wichtigste: Siri ist wohlauf.