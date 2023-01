"Ehrlich gesagt, geht's uns net so gut, es ist halt natürlich nicht so einfach", gesteht Roswitha Wimmer, mit einer Mischkulanz aus Seufzen und Lachen. Auch wenn der Schlussstrich angekündigt war – ihn nun gemeinsam mit ihrem Mann Sepp Wimmer auch tatsächlich durchzuziehen, kostete beide noch einmal eine Riesenüberwindung. Doch die aktuelle Wetterlage nahm ihnen die Entscheidung ab: Die einmal mehr recht milde Skisaison am Wimmerlift in Eggersdorf bei Graz ist vorbei – und damit dieser kleine Skilift, der letzte privat geführte in Großraum Graz, Geschichte. Nach 50 Jahren sagten Roswitha und Sepp für immer "Pfiat euch".