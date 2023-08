Ein Fußballspiel dauert mindestens 90 Minuten lang, so ein "Stadiongipfel" wesentlich länger: Drei Stunden und eine zusätzliche "Halbzeit" über 45 Minuten lang wurde am Freitag im Grazer Rathaus erstmals in großer Runde Klartext geredet - von Vertretern der Fußballvereine Sturm und GAK sowie den Spitzen der Stadt Graz. Ausgelöst durch den Vorstoß von Sturm-Präsident Christian Jauk, das Liebenauer Stadion über das Baurecht kaufen zu wollen, war es Zeit für diesen "Wir müssen reden"-Termin.

Erste Stellungnahmen

Unmittelbar nach dem Treffen, das um kurz nach 15.30 Uhr endete, war in ersten Stellungnahmen im Rathaus von "sehr konstrukten Gesprächen" in einer angenehmen Atmosphäre die Rede. Seitens des SK Sturm sei keine konkrete Summe genannt worden, die man zum Kauf des Stadions der Stadt überweisen will - es sei aber die Rede von "weit über zehn Millionen Euro" gewesen. Der Verein habe der Stadt eine Konzeptmappe übergeben und die Zusicherung der Politik geerntet, dass man dieses Konzept "seriös prüfen" werde.

Knalleffekt

Auch ein erster Knalleffekt wurde dem Vernehmen nach publik: Demnach sei es rund um das GAK-Areal in Graz-Weinzödl nun doch nicht möglich, ein zweites bundesligataugliches Stadion zu bauen. Somit wackelt die von der Stadtpolitik präferierte Lösung gehörig. Das von Sturm in den Stadionkauf investierte Geld soll ja zweckgebunden für den Bau einer zweiten Grazer Ligasportstätte verwendet werden.