Während die Mannschaft des SK Sturm im Trainingslager in Bad Waltersdorf schwitzte, hatten vor dem Liebenauer Stadion zumindest ein paar Monteure auch alle Hände voll zu tun: Denn gleichsam still und heimlich war es nun so weit – durch das Anbringen der offiziellen Tafeln trägt das Areal direkt vor der Merkur-Arena ab sofort den Namen "Ivica-Osim-Platz". Damit würdigt die steirische Landeshauptstadt den "Jahrhunderttrainer".