Nach und nach werden Details zu jenen dramatischen Momenten bekannt, die sich am Donnerstagnachmittag in Graz-St. Peter ereigneten: Denn jene heftigen Sturmböen, die plötzlich über den Großraum Graz fegten und Bäume knickten sowie Baugerüste umwarfen, ließen in der St.Peter-Hauptstraße sogar Teile eines Dachs auf einen Linienbus krachen. Im betroffenen Haus sind unter anderem ein Supermarkt, ein Friseur und ein Drogeriemarkt untergebracht. "Plötzlich haben wir so ein Rumpeln und Zittern verspürt. Und dann hab ich schon gesehen, wie Teile vom Dach durch die Gegend fliegen", berichtet eine Mitarbeiterin vor Ort der Kleinen Zeitung.