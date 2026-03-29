Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es, wie berichtet, Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in Graz auf der Wiener Straße stadtauswärts: Ein 82-jähriger, vermutlich demenzkranker Mann wollte auf Höhe des Hauses mit der Nummer 265 (schräg gegenüber dem Interspar) die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem Lkw erfasst und vermutlich eingeklemmt. Der Fahrer gab später an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. In der Folge dürfte der Körper des Mannes 1,6 Kilometer weit mitgeschleift worden sein und sich erst danach vom Laster gelöst und auf die Fahrbahn gefallen sein, wie die Polizei angibt. Und erst dort, in der Judendorfer Straße am Autobahnzubringer, wurde er von mehreren Autos überrollt.

Dringender Aufruf

Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die den Unfall oder den Mann unmittelbar davor gesehen haben. Die sachdienlichen Hinweise werden erbeten an die Verkehrsinspektion 1, Tel. 059 133/65 41 00.