Hätte es eines Beweises bedurft, dass der Straßenbahn-Fuhrpark der Graz Linien überaltert ist und Neubeschaffungen dringlich sind, am Freitagabend wurde er geliefert: Mitten in der frühen Abendspitze blieb eine Straßenbahn am Hauptplatz liegen und blockierte die Weiterfahrt aller nachfolgender Linien. Zwischen 16.30 und 17.10 Uhr ging im Zentrum nichts mehr.