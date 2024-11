Mit Spannung erwarten nicht nur Steirerinnen und Steirer den Ausgang der Landtagswahl am Sonntag. Noch einmal mobilisieren arrivierte Parteien und kleinere Listen letzte Kräfte, um Wähler von ihren Argumenten zu überzeugen. Bei Infoständen, Veranstaltungen und mithilfe von Plakaten. Echten Plakaten, wohlgemerkt – denn im September, kurz vor der Nationalratswahl, herrschte Aufregung in der Landeshauptstadt: Rund 30 Plakate waren über Nacht im gesamten Stadtgebiet verteilt aufgetaucht, die ÖVP, FPÖ und auch die Neos mit Faschismus und Nationalsozialismus in Verbindung brachten. Das Besondere bei dieser nächtlichen Aktion: Die Plakate wirkten echt und waren auch in gläsernen Vitrinen des stadteigenen Werbeunternehmens Ankünder platziert worden. Mit der Polizei nahm auch der Staatsschutz die Ermittlungen auf: Wer steckt hinter dieser Aktion?