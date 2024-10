Regelmäßig übersehen Autolenker zwei wesentliche Einrichtungen auf dem Weg von der Südautobahn in Richtung Liebenauer Stadion ­– einen schlanken schwarzen Kasten und ein Hinweisschild. Ersterer entpuppt sich spätestens bei „lieben Grüßen“ per Post als fixer Radarkasten, der sich auf Höhe der Firma Pachleitner fast unsichtbar macht zwischen den Fahrspuren. Das Hinweisschild hingegen, ein paar Hundert Meter zuvor beim Autobahnzubringer, könnten Lenker zu ihrem Vorteil nutzen – was vielen auch nach knapp 20 Jahren noch nicht bekannt ist.