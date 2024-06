Egal, ob beim Schach, am Fußballfeld oder an der Kletterwand. Die „Hobby Lobby“ Steiermark sorgt seit einem Jahr für Freizeitspaß bei Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien. 240 Kinder (von neun bis 14 Jahren) nutzten das Angebot und probierten neue Sportarten aus. Während sich die aktuelle Kursphase dem Ende zuneigt, ist die nächste im Herbst bereits in Planung.