Die Wiener Privatuni Sigmund Freud (SFU) und das Land Steiermark haben eine besondere Vereinbarung getroffen. Das Land finanziert in den nächsten acht Jahren 60 Studienplätze an der SFU mit neun Millionen Euro und übernimmt damit die Studiengebühren von je 150.000 Euro. Damit will man dem Ärztemangel entgegenwirken.