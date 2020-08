Facebook

Ein Sprung ins kühle Nass empfiehlt sich heute!Traumhafte Fernsicht: Auf dem Pleschnitzzinken bei Pruggern © Fotolia

So ungemütlich die Woche begonnen hat, so traumhaft geht sie zu Ende. Auch ein paar Wolken am Himmel können den hochsommerlichen Eindruck nicht trüben. Hoch "Detlef" heizt derzeit ganz Mitteleuropa auf. 40 Grad sind in Österreich zwar nicht zu erwarten, doch die 30-Grad-Marke wird auch heute wieder sicher fallen. Geschwitzt hat mancher auch in der letzten Nacht, die Temperatur in Graz fiel nicht unter 18 Grad.