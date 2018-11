Facebook

Verleihung Fit im Job, ein Teil der Preisträger © WKO/Foto Fischer

Bereits zum 17. Mal wurde am Montag, den 29. Oktober, in der Helmut-List-Halle in Graz der steirische Gesundheitspreis „fit im job“ an steirische Unternehmen verliehen, wie die Wirtschaftskammer am Mittwoch berichtete. Es geht um Betriebe, die ihren MitarbeiterInnen das beste ganzheitliche Gesundheitsprogramm angeboten haben.

„Trotz herausfordernder Zeiten haben zahlreiche Unternehmen qualitativ hochwertige Projekte eingereicht und damit bewiesen, dass der Wirtschaft die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wichtiges Anliegen ist. Gemeinsam mit allen Kooperationspartnern des Steirischen Gesundheitspreises freue ich mich, diese Betriebe bei der heutigen Preisverleihung vor den Vorhang holen zu können“, erklärte die Obfrau der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe, Daniela Gmeinbauer.

In der Bewertung durch eine unabhängige Expertenjury, wurden vor allem die Kriterien der Ganzheitlichkeit der Projekte, der Einbeziehung der MitarbeiterInnen in die Entwicklung und Durchführung der Maßnahmen, die Art der Evaluierung sowie Nutzung der Ergebnisse, die Verankerung von Betrieblicher Gesundheitsförderung im Management und das Vorliegen eines Konzepts beurteilt.

Die Preise wurden überreicht von LTAbg. Sandra Holasek, WKO-Vizepräsident Andreas Herz, von der Obfrau der Fachgruppe Freizeit- u. Sportbetriebe Daniela Gmeinbauer, vom Präsidenten der Ärztekammer Herwig Lindner, vom Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl, vom Obmann der Steiermärkischen GKK Josef Harb, von Direktor-Stellvertreter der AUVA Steiermark Harald Frühwirth, vom Vorsitzenden der SVA Johann Lampl, von der Leiterin des Referates Gesundheitsförderung der BVA Martina Petracek-Ankowitsch, vom Direktor der VAEB Siegfried Almer sowie von Landesstellenvorsitzenden der Pensionsversicherungsanstalt Steiermark, Christian Supper.

Kategorie: Betriebe 1-10 MitarbeiterInnen

Bezirkspolizeikommando Murtal



Kategorie: Betriebe 11-50 MitarbeiterInnen

Compass Seniorenresidenz GmbH Stallhofen

PVA Zentrum für ambulante Rehabilitation Graz

Kategorie: Betriebe 51-250 MitarbeiterInnen

Justizzentrum Leoben

(Betriebliches Gesundheitsförderungsprojekt)

FH Campus 02

(Betriebliches Gesundheitsmanagement)



Kategorie: Betriebe über 250 MitarbeiterInnen

Voestalpine Böhler Aerospace GmbH & Co KG

(Betriebliches Gesundheitsförderungsprojekt)

Siemens Mobility GmbH EGGEN

(Betriebliches Gesundheitsmanagement)

Sozialmedizinischer Pflegedienst Hauskrankenpflege Steiermark

(Betriebliches Gesundheitsmanagement)

Die Einsteigerförderung 2018

Für Unternehmen, die im vergangenen Jahr ein BGF-Projekt gestartet oder erstmals Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung gesetzt haben. Die Förderung besteht aus einem Gutschein für ein auf die Interessen und Bedürfnisse der Einsteiger ausgerichtetes Seminar sowie ein nachfolgendes Einzelcoaching im Wert von rund 700 Euro.

Kategorie - Betriebe 1-10 MitarbeiterInnen

Denovo GmbH

PAX Bestattungs- und Grabstättenfachbetrieb

SAM GmbH



Kategorie - Betriebe 11-50 MitarbeiterInnen

DIMA Software Technology Center GmbH

Graf Carello GmbH

Gräfin Anna Lambrecht Stiftung

Handypartner MCI GmbH

Senioren- und Pflegeresidenz Blaue Villa GmbH