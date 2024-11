Wo Teig, Wasser und Wärme zusammenkommen, ist der Schimmel eine ständige Gefahr. Besonders in Backstuben industrieller Ausmaße muss peinlich genau auf die Lebensmittelhygiene geachtet werden – schließlich geht es hier um unser täglich Brot. Das Maschinenbauunternehmen RH-Technik aus Mürzzuschlag nimmt als Hersteller von Großbackanlagen diesen Auftrag sehr ernst. Dabei setzt es auf modernste Sensor-Technik.

„Brotteig muss rund 90 Minuten lang bei 35 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent gären. Dieser Gärprozess wirkt sich direkt auf die Qualität des Produkts aus und ist sehr schwierig zu steuern“, sagt Michael Sack, der Geschäftsführer von RH-Technik. Das Unternehmen baut unter anderem Gärräume, bis zu zehn Meter lang und sechs Meter breit wie hoch. Um Schimmelbildung schon im Keim zu ersticken, wird mit Geruchs-Sensoren des Hightech-Start-ups Nosi aus Tulln experimentiert. Die digitalen Schnüffelnasen, die im Gärraum verbaut werden, können auch Daten zum Verlauf und zur Qualität des Gärprozesses liefern, so die Vision des Firmenchefs.

Sensoren in den Backanlagen sieht Sack generell als nächste große Entwicklung im industriellen Backprozess: „In großen Anlagen kann es durch Fehlfunktionen passieren, dass Teig verloren geht. Bisher gab es keine Möglichkeit, herauszufinden, wo im Prozess der Verlust auftritt. Wenn man weiß, wo das Problem liegt, lässt es sich schneller beheben – und die Verschwendung von Lebensmitteln eindämmen.“ Sensoren erfassen dazu Parameter wie Temperatur, Gewicht oder Geschwindigkeit des Teigs, der durch die Backanlage transportiert wird. Die dabei entstehenden Daten werden miteinander verknüpft und geben Auskunft über die Effizienz des Verarbeitungsprozesses.

Die Steigerung der Effizienz ist ein weiteres Ziel, das die Entwicklungsabteilung bei RH-Technik verfolgt, vor allem in Hinsicht des Energieverbrauchs. Bei der Gärung des Teigs lässt sich der größte Hebel ansetzen, um auf die gewünschte Temperatur zu kommen, muss geheizt werden. „Diese Wärmeenergie gewinnen wir zunehmend aus dem Gebäudekreislauf zurück. Früher war es egal, wie viel Energie dafür aufgewendet wurde, jetzt ist auch bei den Großbäckern ein Bewusstsein für Energieeffizienz eingetreten“, sagt Sack.

Der gesamte Wärmekreislauf der Bäckerei wird dabei genutzt, über die Wärmerückgewinnung lässt sich so einiges an Energie einsparen. Energie soll aber auch bei der menschlichen Arbeitskraft eingespart werden. Schwere Backbleche heben und transportieren, das verlangt einiges von den Mitarbeitern der Großbäckereien ab. „Es finden sich immer weniger Menschen, die sich diese körperlich anspruchsvolle Arbeit antun wollen. Unser Auftrag ist daher auch, so viele mechanische Tätigkeiten wie möglich zu automatisieren“, sagt Sack.

Die Entlastung der Arbeiter soll dazu beitragen, dass sie sich stärker auf Hygiene und Qualität konzentrieren können. Unterstützung durch Künstliche Intelligenz wäre dabei der nächste logische Schritt. Sack: „Davon sind wir aber noch weit entfernt.“