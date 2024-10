Wenn spanische Rhythmen erklingen, sind die Schwestern Tanja und Selina Stekl ganz vorne mit dabei. Der Tanzstil Flamenco begleitet die beiden Frauen seit Jahrzehnten und hat sie bereits in ihrer Jugend in den Bann gezogen. „Mit 15 und 19 Jahren haben wir das erste Mal Flamenco getanzt“, erinnern sich die beiden Frauen, die in ihrer Kindheit eigentlich erst Ballettunterricht nahmen. Die Mischung aus Tanz und Musik hat es den Geschwistern besonders angetan. „Da wir auch beide Musikinstrumente spielen gelernt haben, war der Flamenco der perfekte Tanzstil für uns, weil man auch selbst durch die Fußpercussion und das Stampfen zum Instrument wird. Diese Mischung aus Musikerin und Tänzerin ist, was uns begeistert“, so Tanja Stekl. Weltweit sind die Schwestern als „Las Hermanas“ unterwegs, Ende Oktober macht das Duo gemeinsam mit anderen Musikern und Tänzern eine Tour durch das östliche Österreich.