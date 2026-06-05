Es ist ein Spruch, den Skirennläufer im Sommer durchaus oft hören: „Ohne Helm sehen Sie ja ganz anders aus.“ Gut, auch am Erzberg trägt Franjo von Allmen des Öfteren Helm, weil er durchaus oft am Motorrad sitzt. Doch wenn der dreifache Olympiasieger dieses Winters – er gewann in Bormio in der Abfahrt, im Super-G und in der Teamkombination Gold – zwischendurch am Erzberg durchs Fahrerlager huscht und an dem ein oder anderen Bewerb teilnimmt, ist es trotzdem relativ ruhig um den 24-Jährigen. „Aber es gibt schon immer wieder Leute, die mich erkennen und ansprechen“, sagte der Schweizer.

Für ihn, so sagt er, erfüllt sich mit der Teilnahme am Erzbergrodeo ein großer Wunsch. „Ich wollte schon vergangenes Jahr dabei sein, da ist es sich aber nicht ausgegangen“, sagt der aktuelle Abfahrts-Weltmeister und Olympiasieger. Dieses Jahr hat er sich den Raum geschaffen. Motorräder sind sozusagen die große Leidenschaft neben dem Skisport für den „Speed-Junkie“. Doch sind es normalerweise keine Enduros, die er reitet, seine Liebe gehört den Motocross-Maschinen. „Aber da fahre ich auch keine Rennen. Auf dem Motorrad kann ich einfach ein wenig Abstand zur Ski-Saison gewinnen, mich trotzdem irgendwie ausleben.“

Was gäbe es auch da für einen idealeren Ort als den Erzberg. Der übt auf die Motorsport-Community eine ganz besondere Faszination aus, wie auch Dakar-Sieger Matthias Walkner im Fahrerlager erklärt: „Es ist einfach toll, dass so etwas noch möglich ist. Eine gewisse Art von Tapetenwechsel, wo eine extrem lässige Community vereint ist, um eine bestmögliche Zeit zu haben. Und als ich als Rennfahrer teilgenommen habe, war es schon etwas Besonderes. Weil 1500 Menschen versuchen, möglichst schnell auf einen Berg zu fahren.“ Das Erzbergrodeo hat sich weltweit einen Ruf aufgebaut, genießt unglaublich viel Anerkennung. Wie Walkner sagt. „Darauf kann Österreich schon stolz sein, auf den Stammtisch von ein paar Wahnsinnigen“, sagt er lachend und ergänzt: „Hier trifft sich alles, vom Landwirt bis zum Akademiker – und alle haben eine gute Zeit.“

Die hat eben auch Von Allmen. Und der Schweizer gibt sich bei seinem ersten Besuch in der Steiermark – „Man kann es kaum glauben, aber ich war etwa noch nie auf der Reiteralm trainieren und die Steiermark liegt von mir aus auch nicht ums Eck“ – das volle Programm: „Ich war beim Rocket Ride dabei, den Prolog bin ich auch gefahren“, erzählt er lächelnd. Und auch, wenn er sich beeilt zu sagen, dass „ich schon auf Zug gefahren bin, aber ich nicht das letzte Hemd riskieren muss“, weiß man nach einem Blick auf die Ergebnislisten: Von Allmen ist auch auf dem Motorrad durchaus schnell. Beim Rocket Ride am Donnerstag war er als 30. unter 224 Teilnehmern immerhin der schnellste Schweizer. Im ersten Lauf des Prologs hinauf auf den Erzberg kam er im Regen auf die 150. Zeit – und verlor auf seiner KTM in 12:23 Minuten nicht einmal zwei Minuten auf den Schnellsten an Tag eins, den Italiener Andrea Verona. Und der führt aktuell immerhin in der Enduro-WM.

Am Sonntag im „Hare Scramble“ wird Von Allmen aber nicht dabei sein. „Den lassen wir noch aus“, sagt er schmunzelnd. Da ist dann die Verletzungsgefahr beim Massenstart der 500 Qualifizierten und den kniffligen Hindernissen schon zu groß. „Aber nach der aktiven Karriere wäre das sicher einmal Thema“, erklärt Von Allmen, der in der „Freizeit“ auch ein paar Hindernisse getestet hat. Nach dem Freitag nahm die Bekanntheit übrigens schlagartig zu, wurde er doch auch bei der „One-on-One Ride Presentation“ auch ins Zentrum am Erzberg vors Mikrofon gebeten.